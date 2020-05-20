İftar menüleri | Ramazan 27. gün iftar menüsü (20 Mayıs 2020)

On bir ayın sultani Ramazan ayı bizleri şereflendirdi. Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan iftar sofraları için de hazırlıklar başladı. Evlerde ilk günden akşama ne pişirsem telaşı başladı. Biz de sizler için bu konuda hazırlık yaptık ve Ramazan ayının her günü için iftar menüleri hazırladık. İşte Ramazan'ın yirmi yedinci günü için 20 Mayıs 2020 Çarşamba tarihli iftar mEnüsü...

RAMAZAN 27. GÜN İFTAR MENÜSÜ

1) Kuru Bamya Çorbası

2) Tavuklu Tepsi Kebabı

3) İstiridye Tatlısı

KURU BAMYA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER:

Bamya için Malzemeler

100 gr. kuru bamya

1 adet limon

1 litre su



Çorba için Malzemeler

1 yemek kaşığı zeytinyağı

250 gr. dana kuşbaşı – küçük doğranmış

Etlerin üzerini geçecek kadar sıcak su

3 yemek kaşığı tereyağı

1 adet soğan – yemeklik doğranmış

2 diş sarımsak – ezilmiş

3 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

Pul biber

6 su bardağı su

2 adet limonun suyu

YAPILIŞI:

Bamya için;

Bir tencereye suyu koyun içine ipli halde bamyaları ekleyin.

Bir limonu 4’e bölün ve tencereye koyun 10 – 15 dakika kadar haşlayın.

Bamyalar haşlanınca suyunu süzün, iplerinden çıkartın ve kenara alın.

Çorba için;

Ayrı bir tencereyi ocağa alın ve ısıtın.

Zeytinyağını ilave edin ve etleri ekleyip hafif kavurun.

Etlerin üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edip etleri tamamen pişirin.

Etler tamamen pişince üzerine tereyağını ilave edin ve soğanı ilave edip yumuşayana kadar kavurun.

Yumuşayan soğanın üzerine sarımsakları ve domates salçasını ilave edip kavurmaya devam edin.

Tuz, karabiber ve pul biberi ilave edip karıştırın.

Suyunu ilave edin ve karıştırın.

Bamyalarınızı ipinden çıkartın.

Limon suyu ve bamyaları da ilave edip 30 dakika kısık ateşte pişirin.

TAVUKLU TEPSİ KEBABI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER:

1 kilo kemiksiz tavuk but

8 – 10 diş sarımsak

10 – 15 diş arpacık soğan

3 – 4 adet domates

6 – 7 adet köy biberi



Sosu için Malzemeler

1 yemek kaşığı tatlı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı su

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kuru kekik



Üzeri için Malzemeler

100 gr. tereyağı

YAPILIŞI:

Tavuklarınızı iri kuşbaşı doğrayın.

Dikdörtgen cam fırın kabınızı tereyağıyla yağlayın.

Doğradığınız tavukları yağladığınız cam fırın kabına üst üste olmayacak şekilde yayın. Sarımsaklarınız iriyse ikiye bölün, büyükse bütün olacak şekilde tavukların aralarına serpin.

Arpacık soğanlar, iri doğradığınız biberler ve dörde böldüğünüz domatesleri tavukların üzerine dizin.

Sosu için;

Bir karıştırma kabında salçalar, tuz, karabiber, kuru kekik ve pul biberi karıştırıp tavukların üzerine gezdirin.

Tereyağını parça parça olacak şekilde tepsinin her tarafına yerleştirin.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında 40 dakika pişirin.

Sıcak servis edin.

İSTİRİDYE TATLISI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER:

250 gr. tereyağı veya margarin – oda sıcaklığında

1 su bardağı irmik

1 su bardağı ceviz içi – çekilmiş

2 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

3 yemek kaşığı tahin

2 + ¼ su bardağı un



Şerbeti için Malzemeler

3 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

4 – 5 damla limon suyu

YAPILIŞI

Şerbeti için;

Bir sos tenceresinin içerisine su ve toz şekeri ilave edip kaynamaya bırakın.

Şerbetiniz kaynayınca içerisine limon suyunu ilave edip birkaç dakika daha kaynatın.

Ardından ocaktan alın ve soğutun.

Hamuru için;

Bir karıştırma kabına margarin, irmik, ceviz, yumurta, kabartma tozu ve tahini ekleyin.

Bir çatal yardımıyla iyice karıştırın.

Ardından unu ekleyin ve yoğurun.

Hamurunuzu iyice yoğurup hafif yumuşak bir hamur elde edin.

10 dakika kadar hamurunuzu dinlendirin.

Birleştirmek için;

Hamurunuzdan cevizden biraz büyük parçalar kopartın.

Ardından elinizde yuvarlayın ve çok hafif bastırın.

Bir çay bardağının ağız kısmıyla 4 tane yarım ay olacak gibi istiridye şekli verin.

Hazırladığınız tatlı hamurlarınızı cam fırın kabınızın içerisine dizin.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 – 35 dakika pişirin.

Fırından çıkan tatlınızın üzerine şerbetini verin ve şerbetini çekmesini bekleyin.

Şerbetini çeken tatlınızın üzerine toz antep fıstığı ya da toz ceviz gezdirerek servis edin.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur. Kur'an', Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. Bu nedenle Kur'an insan için hayati değer taşır. Kur'an okumak bir ibadettir. Peygamberimiz Allah'ın bildirdiği görev ve sorumluluklarımızı sıkça hatırlamamız için Kur'an'ı çok okumayı teşvik etmiştir. Müslümanlar, ramazan ayında Kur'an okumaya her zamankinden daha çok özen gösterirler. Bunun için evlerde veya camilerde bir araya gelerek, her gün Kur'an'dan yirmi sayfa okurlar. Ramazan ayının sonuna gelindiğin de ise Kur'an'ı baştan sona bir kez okumuş olurlar. Buna hatim denir. Daha sonra hatim duası yapılır. Müslümanlar yüzyıllar boyu bu geleneği devam ettirmişlerdir. Kur'anıkerim, ramazan ayının Kadir Gecesi'nde indirilmeye başlanmıştır. Kadir gecesi ramazan ayının 27. gecesi olarak bilinir. Yüce Allah Kadir Gecesi'nin "Bin aydan daha hayırlı" olduğunu haber vermiştir. Peygamberimiz de "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni değerlendirirse geçmiş günahları bağışlanır" (Buhari) buyurarak, bu gecenin önemini belirtmiştir.

Bu konuda imam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz.

Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolur, Cehennemden azat olur. Ramazan-ı şerif ayında, Resulullah, esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi, günah işlemekle geçer.

Bu ayı fırsat bilmeli, elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allahü teâlânın razı olduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı, ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir.Kur'an-ı kerim, Ramazanda indi. Kadir gecesi, bu aydadır. Ramazan-ı şerifte, iftarı erken yapmak, sahuru geç yapmak sünnettir. Resulullah bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi.İftarda acele etmek ve sahuru geciktirmek, belki insanın aczini, yiyip içmeye ve dolayısıyla her şeye muhtaç olduğunu göstermektedir. İbadet etmek de zaten bu demektir.Hurma ile iftar etmek sünnettir. İftar edince, (Zehebez-zama' vebtellet-il uruk ve sebet-el-ecr inşaallahü teâlâ) duasını okumak, teravih kılmak ve hatim okumak önemli sünnettir.

Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce Müslüman affolur, azat olur. Bu ayda, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar, zincirlere bağlanır. Rahmet kapıları açılır. Allahü teâlâ, bu mübarek ayda Onun şanına yakışacak, kulluk yapmayı ve Rabbimizin razı olduğu, beğendiği yolda bulunmayı, hepimize nasip eylesin! Âmin. (Mektubat ,1.c. 45.m.) Mübarek vakitlerde, günahlardan titizlikle uzak durmalı, taatları, ibadetleri ve her çeşit hayratı artırmalıdır. Zira Allahü teâlâ, tarafından sevilen kimse, faziletli vakitlerde faziletli amellerle meşgul olur. Buğzettiği kul ise; faziletli vakitlerde kötü işlerle meşgul olur. Kötü işlerle meşgul olanın bu hareketi azabının daha şiddetli olmasına ve Allahü teâlânın, ona daha çok buğzetmesine sebep olur. Çünkü o, böyle yapmakla vaktin bereketinden mahrum kalmış ve onun hürmet ve şerefini çiğnemiş olur. (Mev'iza-i hasene)