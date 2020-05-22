İftar menüleri | Ramazan 29. gün iftar menüsü (22 Mayıs 2020)

On bir ayın sultani Ramazan ayı bizleri şereflendirdi. Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan iftar sofraları için de hazırlıklar başladı. Evlerde ilk günden akşama ne pişirsem telaşı başladı. Biz de sizler için bu konuda hazırlık yaptık ve Ramazan ayının her günü için iftar menüleri hazırladık. İşte Ramazan'ın yirmi dokuzuncu günü için 22 Mayıs 2020 Cuma tarihli iftar menüsü...

RAMAZAN 29. GÜN İFTAR MENÜSÜ

1) Tavuk Paçası Çorbası

2) Tavuklu Sebzeli Lazanya

3) Yufka Kadayıf Tatlısı

TAVUK PAÇASI ÇORBASI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER:

4 su bardağı tavuk suyu

1 – 2 su bardağı su

200 gr. tavuk göğüs – haşlanmış

Tuz

Beyaz biber



Meyanesi için Malzemeler

4 tepeleme yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta

2 – 3 diş sarımsak – ezilmiş

2 tepeleme yemek kaşığı un



Üzeri için Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

Toz kırmızı biber

Kuru nane



Servis için Malzemeler

2 – 3 yemek kaşığı sirke

YAPILIŞI:

Tavuğunuzu haşladığınız tavuk suyundan 4 su bardağı bir tencereye alın ve kaynatın.

İçerisine suyu ilave edin ve kaynamaya bırakın.

Meyanesi için;

Bir karıştırma kabına yoğurt, yumurta, sarımsak ve unu ilave edip çırpın.

Kaynayan suyunuzdan bir kepçe karıştırma kabınıza ilave edin ve sürekli çırpın.

Meyaneniz ılınana kadar bu işlemi devam ettirin.

Ardından çorbanızın içerisine ilave edin.

Didiklenmiş tavuklarınızı içerisine ekleyin ve karıştırarak pişirin.

Son olarak tuz ve beyaz biber ilave edip karıştırın.

Üzeri için;

Bir tavaya tereyağını alın ve eritin.

İçerisine kuru nane ve toz kırmızı biberi ekleyip karıştırın.

Birleştirmek için;

Çorbanızı servis edeceğiniz tabağa alın.

Üzerine hazırladığınız tereyağını dökün.

Sirkeyle birlikte sıcak servis edin.

TAVUKLU SEBZELİ LAZANYA NASIL YAPILIR?

MALZEMELER:

10 adet lazanya yaprağı



İç Harcı için Malzemeler

2 yemek kaşığı zeytinyağı

5 – 6 adet kemiksiz tavuk but

2 adet soğan

15 – 20 adet kültür mantarı

300 gr. ıspanak

Tuz

Karabiber

Pul biber



Beşamel için Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2,5 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

Muskat



Üzeri için Malzemeler

1 su bardağı kaşar peyniri – rende

YAPILIŞI:

Tavuklarınızı küçük küp olacak şekilde doğrayın.

Soğanlarınızı ince yemeklik doğrayın.

Mantarlarınızı ince dilimleyin.

Ispanaklarınızı ince kıyın.

Tavanızı ısıtın ve zeytinyağı ekleyin.

Tavuklarınızı tavanıza ilave edin ve iyice pişirin.

Pişen tavuklarınıza tuz ve karabiber ilave edip kenara alın.

Aynı tavaya biraz zeytinyağı ilave edip soğanları ekleyin ve yumuşayana kadar soteleyin.

Mantarları ekleyip sotelemeye devam edin.

Ardından ıspanakları ilave edin ve kavurun.

Ispanaklar yumuşadıktan sonra tuz, karabiber ve pul biber ile tatlandırın.

Pişirdiğiniz tavukları da içerisine ilave edin ve karıştırın.

Beşamel sos için;

Küçük bir sos tenceresinde tereyağını eritin.

Unu ilave edip, kavurun.

Kavrulan una, sütü ilave edip iyice karıştırın.

Tuz, karabiber ve muskatla tatlandırın.

Hafif akışkan bir kıvam olacak şekilde beşamel elde edin.

Birleştirmek için;

20×20 cm’lik kare fırın kabınızın tabanına hazırladığınız beşamelden 2 yemek kaşığı gezdirin. Üzerine 2 yaprak lazanya yerleştirin.

2 yemek kaşığı beşamel ve hazırladığınız iç harçtan ilave edin.

Tekrar lazanya yapraklarından koyup, beşamel ve iç harçtan koyun.

Bütün malzemeler bitinceye kadar bu işlemi devam ettirin.

En son koyduğunuz lazanya yaprağının üzerine beşamel ilave edin.

Ardından rende kaşar peyniri serpin ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 – 30 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.

YUFKALI KADAYIF TATLISI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER:

2 adet yufka

200 gr. taze tel kadayıf

200 gr. tereyağı

1,5 su bardağı ceviz içi – iri dövülmüş



Şerbeti için Malzemeler

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

3 – 4 damla limon suyu

YAPILIŞI:

Şerbeti için;

Bir sos tenceresine toz şeker ve suyu ilave edip şeker eriyene kadar karıştırın.

Kısık ateşte kaynamaya bırakın.

Şerbetiniz hazır olunca içerisine limon suyunu ilave edin ve ocaktan alıp soğutun.

Kadayıf için;

Bir tavada tereyağını eritin ve soğutun.

Tel kadayıflarınızı bir karıştırma kabına alın ve tereyağını ilave edip kadayıflarınızı didikleyin.

Yufkanızı tezgaha yayın.

Yuvarlak kenarlarını içe doğru katlayın ve kare bir yufka elde edin.

Yufkanın kendi tarafınıza olan kısmına hazırladığınız kadayıfı ve cevizi enlemesine yayın.

Sıkı bir şekilde sarın ve diğer yufkayı da aynı şekilde hazırlayın.

Hazırladığınız yufkaları 2 parmak kalınlığında kesin ve 30 cm çapında yuvarlak cam fırın kabına sıkı bir şekilde dizin.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında 45 – 50 dakika üzerleri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan sıcak tatlınıza, soğuk şerbeti dökün.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur. Kur'an', Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. Bu nedenle Kur'an insan için hayati değer taşır. Kur'an okumak bir ibadettir. Peygamberimiz Allah'ın bildirdiği görev ve sorumluluklarımızı sıkça hatırlamamız için Kur'an'ı çok okumayı teşvik etmiştir. Müslümanlar, ramazan ayında Kur'an okumaya her zamankinden daha çok özen gösterirler. Bunun için evlerde veya camilerde bir araya gelerek, her gün Kur'an'dan yirmi sayfa okurlar. Ramazan ayının sonuna gelindiğin de ise Kur'an'ı baştan sona bir kez okumuş olurlar. Buna hatim denir. Daha sonra hatim duası yapılır. Müslümanlar yüzyıllar boyu bu geleneği devam ettirmişlerdir. Kur'anıkerim, ramazan ayının Kadir Gecesi'nde indirilmeye başlanmıştır. Kadir gecesi ramazan ayının 27. gecesi olarak bilinir. Yüce Allah Kadir Gecesi'nin "Bin aydan daha hayırlı" olduğunu haber vermiştir. Peygamberimiz de "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni değerlendirirse geçmiş günahları bağışlanır" (Buhari) buyurarak, bu gecenin önemini belirtmiştir.

Bu konuda imam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz.

Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolur, Cehennemden azat olur. Ramazan-ı şerif ayında, Resulullah, esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi, günah işlemekle geçer.

Bu ayı fırsat bilmeli, elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allahü teâlânın razı olduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı, ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir.Kur'an-ı kerim, Ramazanda indi. Kadir gecesi, bu aydadır. Ramazan-ı şerifte, iftarı erken yapmak, sahuru geç yapmak sünnettir. Resulullah bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi.İftarda acele etmek ve sahuru geciktirmek, belki insanın aczini, yiyip içmeye ve dolayısıyla her şeye muhtaç olduğunu göstermektedir. İbadet etmek de zaten bu demektir.Hurma ile iftar etmek sünnettir. İftar edince, (Zehebez-zama' vebtellet-il uruk ve sebet-el-ecr inşaallahü teâlâ) duasını okumak, teravih kılmak ve hatim okumak önemli sünnettir.

Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce Müslüman affolur, azat olur. Bu ayda, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar, zincirlere bağlanır. Rahmet kapıları açılır. Allahü teâlâ, bu mübarek ayda Onun şanına yakışacak, kulluk yapmayı ve Rabbimizin razı olduğu, beğendiği yolda bulunmayı, hepimize nasip eylesin! Âmin. (Mektubat ,1.c. 45.m.) Mübarek vakitlerde, günahlardan titizlikle uzak durmalı, taatları, ibadetleri ve her çeşit hayratı artırmalıdır. Zira Allahü teâlâ, tarafından sevilen kimse, faziletli vakitlerde faziletli amellerle meşgul olur. Buğzettiği kul ise; faziletli vakitlerde kötü işlerle meşgul olur. Kötü işlerle meşgul olanın bu hareketi azabının daha şiddetli olmasına ve Allahü teâlânın, ona daha çok buğzetmesine sebep olur. Çünkü o, böyle yapmakla vaktin bereketinden mahrum kalmış ve onun hürmet ve şerefini çiğnemiş olur. (Mev'iza-i hasene)