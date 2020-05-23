İftar menüleri | Ramazan 30. gün iftar menüsü (23 Mayıs 2020)

On bir ayın sultani Ramazan ayı bizleri şereflendirdi. Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan iftar sofraları için de hazırlıklar başladı. Evlerde ilk günden akşama ne pişirsem telaşı başladı. Biz de sizler için bu konuda hazırlık yaptık ve Ramazan ayının her günü için iftar menüleri hazırladık. İşte Ramazan'ın otuzuncu günü için 23 Mayıs 2020 Cumartesi tarihli iftar menüsü...

RAMAZAN 30. GÜN İFTAR MENÜSÜ

1) Patatesli Antrikot

2) Patlıcanlı Pilav

3) Supangle

PATATESLİ ANTRİKOT NASIL YAPILIR?

MALZEMELER:

Zeytinyağı

2 adet soğan

2 – 3 adet patates

4 adet antrikot

4 diş sarımsak

3 – 4 adet domates

1 çay kaşığı toz şeker

Tuz

Karabiber

Taze kekik

YAPILIŞI:

Antrikotlarınızı iki yağlı kağıt arasına alın ve bir et döveceği yardımıyla hafif dövün.

Tencerenizi ocağa alın ve ısıtın.

Isınan tencerenizin içerisine antrikotları alın.

Tuz ve karabiber serpip iki tarafını da mühürleyin.

Etleriniz renk alınca kenara alın.

Soğan ve patatesleri halka olacak şekilde ince dilimleyin.

Domatesleri küp küp doğrayın.

Tencerenizin içerisine zeytinyağı ilave edin.

Dilimlediğiniz soğanı tabana dizin.

Üzerine patateslerin yarısını dizin.

Etleri yerleştirin ve kalan patatesleri etlerin üzerine gelecek şekilde dizin.

İnce doğradığınız sarımsakları ekleyin.

Üzerlerine biraz zeytinyağı, tuz ve karabiber ilave edin.

Doğradığınız domatesleri ve toz şekeri ekleyin.

Tencerenizin kapağını kapatın ve 1 saat kısık ateşte pişmeye bırakın.

Yemeğinizin pişmesine 15 dakika kala taze kekikleri serpiştirin ve pişirmeye devam edin.

PATLICANLI PİLAV NASIL YAPILIR?

MALZEMELER:

Patlıcan için Malzemeler

2 adet büyük boy kemer patlıcanı

Zeytinyağı

Pilav için Malzemeler

Zeytinyağı

1 adet soğan – rende

Tuz

Karabiber

1 tatlı kaşığı yenibahar

2 tutam kuru nane

1 çay kaşığı toz tarçın

1 adet domates – rende

1 yemek kaşığı toz şeker

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı su

YAPILIŞI:

Patlıcanlar için;

Patlıcanları uzunlamasına 4’e bölün, küçük küpler halinde doğrayın.

Tavanızı ocağa alın ve içerisine zeytinyağını ekleyip ısıtın.

Hazırladığınız patlıcanları altın sarısı oluncaya kadar kızartın.

Kağıt havlunun üstüne çıkartarak fazla yağını süzdürün.

Üzerlerine bir kapak kapatarak yumuşak kalmalarını sağlayın.

Pilav için;

Bir tencereye zeytinyağını ilave edin ve ısıtın.

Rendelediğiniz soğanları iyice yumuşayana kadar soteleyin.

Tuz, karabiber, yenibahar, kuru nane ve toz tarçını ekleyip kavurun.

Domates ve toz şekeri ekleyip karıştırın.

Pirinçleri ve patlıcanları ekleyip hafif kavurun.

Suyunu ilave edin ve kapağını kapatıp kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte pişirin.

Pilavınız pişince havalandırarak bir tur karıştırın ve demlenmeye bırakın.

Pilavınız soğuyunca servis edeceğiniz tabağa alın ve soğuk servis edin.

SUPANGLE NASL YAPILIR?

MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

½ su bardağı buğday nişastası

2 yemek kaşığı kakao

½ su bardağı bitter damla çikolata



Alt Taban için Malzemeler

Brownie

YAPILIŞI:

Sunum yapacağınız kaselerin tabanına brownieleri paylaştırın ve bir kaşık yardımıyla üstlerine hafif bastırın.

Tencerenizin içerisine süt, toz şeker, buğday nişastası ve kakaoyu ekleyip bir karıştırma teliyle iyice karıştırın.

Ardından ocağa alın ve hafif akışkan bir

muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırın.

Muhallebiniz kıvam alınca, ocaktan alın ve çikolatayı ekleyip, eriyene kadar karıştırın.

Brownielerin üzerine hazırladığınız muhallebiyi paylaştırın.

Üzerini dilediğiniz gibi süsleyip, soğuk servis edin.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur. Kur'an', Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. Bu nedenle Kur'an insan için hayati değer taşır. Kur'an okumak bir ibadettir. Peygamberimiz Allah'ın bildirdiği görev ve sorumluluklarımızı sıkça hatırlamamız için Kur'an'ı çok okumayı teşvik etmiştir. Müslümanlar, ramazan ayında Kur'an okumaya her zamankinden daha çok özen gösterirler. Bunun için evlerde veya camilerde bir araya gelerek, her gün Kur'an'dan yirmi sayfa okurlar. Ramazan ayının sonuna gelindiğin de ise Kur'an'ı baştan sona bir kez okumuş olurlar. Buna hatim denir. Daha sonra hatim duası yapılır. Müslümanlar yüzyıllar boyu bu geleneği devam ettirmişlerdir. Kur'anıkerim, ramazan ayının Kadir Gecesi'nde indirilmeye başlanmıştır. Kadir gecesi ramazan ayının 27. gecesi olarak bilinir. Yüce Allah Kadir Gecesi'nin "Bin aydan daha hayırlı" olduğunu haber vermiştir. Peygamberimiz de "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni değerlendirirse geçmiş günahları bağışlanır" (Buhari) buyurarak, bu gecenin önemini belirtmiştir.

Bu konuda imam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz.

Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolur, Cehennemden azat olur. Ramazan-ı şerif ayında, Resulullah, esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi, günah işlemekle geçer.

Bu ayı fırsat bilmeli, elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allahü teâlânın razı olduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı, ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir.Kur'an-ı kerim, Ramazanda indi. Kadir gecesi, bu aydadır. Ramazan-ı şerifte, iftarı erken yapmak, sahuru geç yapmak sünnettir. Resulullah bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi.İftarda acele etmek ve sahuru geciktirmek, belki insanın aczini, yiyip içmeye ve dolayısıyla her şeye muhtaç olduğunu göstermektedir. İbadet etmek de zaten bu demektir.Hurma ile iftar etmek sünnettir. İftar edince, (Zehebez-zama' vebtellet-il uruk ve sebet-el-ecr inşaallahü teâlâ) duasını okumak, teravih kılmak ve hatim okumak önemli sünnettir.

Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce Müslüman affolur, azat olur. Bu ayda, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar, zincirlere bağlanır. Rahmet kapıları açılır. Allahü teâlâ, bu mübarek ayda Onun şanına yakışacak, kulluk yapmayı ve Rabbimizin razı olduğu, beğendiği yolda bulunmayı, hepimize nasip eylesin! Âmin. (Mektubat ,1.c. 45.m.) Mübarek vakitlerde, günahlardan titizlikle uzak durmalı, taatları, ibadetleri ve her çeşit hayratı artırmalıdır. Zira Allahü teâlâ, tarafından sevilen kimse, faziletli vakitlerde faziletli amellerle meşgul olur. Buğzettiği kul ise; faziletli vakitlerde kötü işlerle meşgul olur. Kötü işlerle meşgul olanın bu hareketi azabının daha şiddetli olmasına ve Allahü teâlânın, ona daha çok buğzetmesine sebep olur. Çünkü o, böyle yapmakla vaktin bereketinden mahrum kalmış ve onun hürmet ve şerefini çiğnemiş olur. (Mev'iza-i hasene)