İftar menüleri | Ramazan 6. gün iftar menüsü (29 Nisan 2020)

11 ayın sultani Ramazan ayı bizleri şereflendirdi. Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan iftar sofraları için de hazırlıklar başladı. Evlerde ilk günden akşama ne pişirsem telaşı başladı. Biz de sizler için bu konuda hazırlık yaptık ve Ramazan ayının her günü için iftar menüleri hazırladık. İşte Ramazan'ın altıncı günü için 29 Nisan 2020 Çarşamba tarihli iftar münüsü...

RAMAZAN 6. GÜN İFTAR MENÜSÜ

1) Püreli Köfte

2) Sebzeli Bulgur Pilavı

3) Şöbiyet

PÜRELİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 yemek kaşığı salça

1 su bardağı sıcak su

1 çay bardağı kaşar peyniri rendesi

Patates püresi için:

2 orta boy patates

yarım su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

yarım çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 yemek kaşığı tereyağ

Köftesi için:

500 gr çekilmiş et

1 orta boy soğan

2 diş sarımsak

3 dilim bayat ekmek içi (robotta çekilmiş)

1 adet yumurta

karabiber,kırmızı biber,kimyon, tuz

Yapılışı:

Püreli köfte yapmak için öncelikle köfteyi hazırlayalım. Çekilmiş et, rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, ekmek içi, yumurta ve baharatları iyice yoğurun.

Daha sonra iri ceviz büyüklüğünde parçalar alarak resimdeki gibi bardak şeklinde şekillendirin.

190 derede ısıtılmış fırında köfteler hafif kızarana kadar pişirin.

Bu arada patates püresini hazırlayın.

Haşlanmış patateslerin kabuğunu soyduktan sonra derince bir kapta ezin.

Üzerine süt, tereyağı, tuz ve kaşar peynirini ekleyerek iyice harmanlayın.

Hafif kızaran köfteleri fırından aldıktan sonra köftelerin iç kısımlarını patates püresi ile doldurun.

1 yemek kaşığı salçayı, 1 su bardağı sıcak suyu ile ezin ve köftelerin olduğu tepsiye dökün.

Son olarak köftelerin üzerine kaşar peyniri rendesi serperek fırına tekrar sürülür.

Kaşar peyniri eriyip kızarana kadar fırında bekletin.

Püreli köftelerimiz servise hazır,püreli köfteyi pilav ile birlikte servis edebilirsiniz.

SEBZELİ BULGUR PİLAVI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 adet soğan

1 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

1 adet patlıcan

2 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı pilavlık bulgur

2 yemek kaşığı sıvı yağ

4 su bardağı sıcak su

Yapılışı:

Patlıcanlar soyularak küçük küçük doğranır ve tuzlu suda 15-20dk kadar bekletilir.

Soğan yemeklik doğranır ve pembeleşene kadar sıvı yağda kavrulur.

Patlıcanlar süzülür ve biberlerde doğrandıktan sonra tencereye eklenir ve soğanla birlikte kavrulmaya başlanır.

Sebzelerin pişmesine yakın küçük doğranmış domatesler eklenir ve tencerenin kapağı kapatılarak sebzeler pişene kadar beklenir.

Domates mevsimi değilse eğer bu aşamada biraz salça eklenir ve kavrulur, ancak mevsiminde domates kullanmanızı tavsiye ederim.

Pişen sebzelerin üzerine yıkayıp suyunu süzdüğünüz bulgurlar eklenir, tuzu ilave edilerek, tencereye sıcak su eklenir.

Pilavın üzerini örtecek kadar su yeterli olacaktır. Su miktarını ölçmeyi unuttum, bir sonrakinde yapışımda ölçüsünü belirteceğim.

Tencerenin kapağı kapatılarak kısık ateşte bulgurlar şişip yumuşayana kadar pişirilir.

Pilavın suyu yetersiz gelip tencerenin tabanına yapışmaması için ara sıra kontrol etmeyi unutmayın.

Suyu azalmış ancak hala pişmemiş ise bir miktar daha sıcak su ekleyebilirsiniz.

Ocağı kapattıktan sonra kapağın altına kağıt havlu sererek demlendirin.

ŞÖBİYET NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

-1 paket baklavalık yufka.

-250 g boz fıstık.

-4 yemek kaşığı irmik.

-2 su bardağı süt.

-250 g sade yağ.

Şerbeti için:

2 su bardağı şeker.2 bardak su

Yapılışı:

Süt ve irmiği tencereye koyup karıştırarak pişirin. Muhallebi kıvamına gelince ocaktan alıp soğumaya bırakın. Baklavalık yufkadan 1 tane alıp üzerine eritilen yağı sürün.

2. Yufka ile üzeri kapatıp tekrar yağlayın. 4 eşit parçaya bölüp dikdörtgen dilimler çıkartın. Çıkan her dilimi de ikiye bölüp üçe katlayın. Kare dilimler oluşacaktır. Üzerine soğuyan kaymak ve boz fıstık koyun. Üçgen şeklini alacak şekilde kapatıp fırın tepsisine alın. Tepsi dolana kadar aynı işlem uygulayın.

Son olarak eritilen yağı gezdirerek 180 derecede fırına verin. Su ve şekeri tencereye alarak şerbeti pişirin. Kıvama gelince ocaktan alıp sıcakken fırından çıkan tatlının üzerine gezdirin. Şerbetini çekince boz fıstık serpilerek sunuma alabilirsiniz..

Afiyet olsun.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur. Kur'an', Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. Bu nedenle Kur'an insan için hayati değer taşır. Kur'an okumak bir ibadettir. Peygamberimiz Allah'ın bildirdiği görev ve sorumluluklarımızı sıkça hatırlamamız için Kur'an'ı çok okumayı teşvik etmiştir. Müslümanlar, ramazan ayında Kur'an okumaya her zamankinden daha çok özen gösterirler. Bunun için evlerde veya camilerde bir araya gelerek, her gün Kur'an'dan yirmi sayfa okurlar. Ramazan ayının sonuna gelindiğin de ise Kur'an'ı baştan sona bir kez okumuş olurlar. Buna hatim denir. Daha sonra hatim duası yapılır. Müslümanlar yüzyıllar boyu bu geleneği devam ettirmişlerdir. Kur'anıkerim, ramazan ayının Kadir Gecesi'nde indirilmeye başlanmıştır. Kadir gecesi ramazan ayının 27. gecesi olarak bilinir. Yüce Allah Kadir Gecesi'nin "Bin aydan daha hayırlı" olduğunu haber vermiştir. Peygamberimiz de "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni değerlendirirse geçmiş günahları bağışlanır" (Buhari) buyurarak, bu gecenin önemini belirtmiştir.

Bu konuda imam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz.

Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolur, Cehennemden azat olur. Ramazan-ı şerif ayında, Resulullah, esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi, günah işlemekle geçer.

Bu ayı fırsat bilmeli, elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allahü teâlânın razı olduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı, ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir.Kur'an-ı kerim, Ramazanda indi. Kadir gecesi, bu aydadır. Ramazan-ı şerifte, iftarı erken yapmak, sahuru geç yapmak sünnettir. Resulullah bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi.İftarda acele etmek ve sahuru geciktirmek, belki insanın aczini, yiyip içmeye ve dolayısıyla her şeye muhtaç olduğunu göstermektedir. İbadet etmek de zaten bu demektir.Hurma ile iftar etmek sünnettir. İftar edince, (Zehebez-zama' vebtellet-il uruk ve sebet-el-ecr inşaallahü teâlâ) duasını okumak, teravih kılmak ve hatim okumak önemli sünnettir.

Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce Müslüman affolur, azat olur. Bu ayda, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar, zincirlere bağlanır. Rahmet kapıları açılır. Allahü teâlâ, bu mübarek ayda Onun şanına yakışacak, kulluk yapmayı ve Rabbimizin razı olduğu, beğendiği yolda bulunmayı, hepimize nasip eylesin! Âmin. (Mektubat ,1.c. 45.m.) Mübarek vakitlerde, günahlardan titizlikle uzak durmalı, taatları, ibadetleri ve her çeşit hayratı artırmalıdır. Zira Allahü teâlâ, tarafından sevilen kimse, faziletli vakitlerde faziletli amellerle meşgul olur. Buğzettiği kul ise; faziletli vakitlerde kötü işlerle meşgul olur. Kötü işlerle meşgul olanın bu hareketi azabının daha şiddetli olmasına ve Allahü teâlânın, ona daha çok buğzetmesine sebep olur. Çünkü o, böyle yapmakla vaktin bereketinden mahrum kalmış ve onun hürmet ve şerefini çiğnemiş olur. (Mev'iza-i hasene)