İftar menüsü gönüllülerden, dağıtım İzmir Büyükşehir’den

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Biz Varız" kampanyası kapsamında Ramazan ayında vatandaşlara iftar yemeği dağıtmaya başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının ilk gününde "İftar Sofrası'nı evlerde kurmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ramazan ayının tüm vatandaşlara mübarek ve bereketli olmasını dileyerek, "Bizim Türkçedeki bereket sözcüğünün başka bir dilde karşılığı yok. O kadar güzel bir sözcüktür ki bereket, paylaşıldıkça büyür. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Gücü olan vatandaşlarımızın, ihtiyacı olan vatandaşlarımız için iftar sofrası kurmasını bekliyoruz. İki kişilik iftar menüleri hazırladık. Böylece 50 tane sipariş veriyorsanız, 100 kişi için iftar sofrası kurmuş oluyorsunuz. Ramazan ayı da böylece bereketi ile gelmiş olur ve büyür diye düşünüyoruz. O nedenle tüm İzmirlileri ihtiyaç sahibi vatandaşlar için iftar sofrası kurmaya davet ediyoruz " dedi.

"Dayanışmadan başka çaremiz yok"

Büyükşehir Belediyesi'nin uygulama kapsamında kuryelik vazifesi üstlendiğini anımsatan Başkan Soyer, "Sipariş verildiği anda onu en çok ihtiyacı olan sofralara, evlere ulaştırmak da bizim görevimiz olacak. Biz de bunu tüm kadromuzla, tüm araçlarımız ve personelimiz ile birlikte yapacağız. Bu salgın sonrası ekonomik krizi atlatabilmek için dayanışmayı büyütmemiz lazım. Daha çok el ele vermemiz lazım. O günleri eğer az hasarla atmak istiyorsak dayanışmadan başka çaremiz yok" diye konuştu.

Korona virüs salgınına karşı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çağrısıyla başlatılan "Biz Varız" dayanışması kapsamında, Ramazan boyunca 11 ilçede günde 10 bin kişilik iftar yemeği dağıtılması planlanıyor.

Kaynak: İHA