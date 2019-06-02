İftar programına yaklaşık 7 bin kişi katıldı

Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde yaklaşık 7 bin kişiye iftar yemeği verildi. Pazarlar Belediyesinin öncülüğünde İlçe halkının katkıları ile verilen iftar yemeği yoğun ilgi gördü.

Pazarlar halkının her yıl düzenlediği geleneksel hayır yemeği bu yıl mübarek Ramazan ayının gelmesi münasebetiyle iftar yemeği olarak organize edildi.

Pazarlar Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel hayır yemeği (iftar) programı İlçe Kaymakamı Lütfullah Göktaş, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, AK Parti Kütahya İl yönetimi, Simav, Şaphane ve Pazarlar ilçesi köy muhtarları ve halkın katılımı ile yapıldı.

İftar programına katılanlar ile bire bir ilgilenen Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, "Birlik, Beraberlik ve dayanışma için büyük İftar programını hep beraber tertipledik. İftar programının hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma, tüm kardeşlerime, dağıtımında ve organizasyonunda görev yapan herkese teşekkür ederim. Rabbim hepsinden razı olsun. Hayrımıza katılan komşu ilçe yöneticileri ile halkına, köy muhtarları ile halkına, İlçemiz merkezinden ve köylerinden katılan herkese teşekkür ederim. Bugün yapılan hayrımızın her birimizin sevap hanesine yazılmasını Cenabı Allah'tan niyaz ederim. Önümüzdeki yıllarda bu hayrın daha büyüğünü başaracağımıza inanıyorum. Sizler her şeyin en iyisine layıksınız. Sağ olun. Var olun" diye konuştu.

Kaynak: İHA