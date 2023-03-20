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İftar sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu, İşte İstanbul, Ankara, İzmir Ramazan pide fiyatları 2023
Ramazan ayı denince akla ilk gelen ramazan pidesi ve fiyatları, Ramazan ayına sayılı günler kala bir çok ilde pide fiyatları açıklanmaya başlandı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Bursa, Kocaeli Ramazan pide fiyatları 2023
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