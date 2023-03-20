İftar sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu, İşte İstanbul, Ankara, İzmir Ramazan pide fiyatları 2023

Ramazan ayı denince akla ilk gelen ramazan pidesi ve fiyatları, Ramazan ayına sayılı günler kala bir çok ilde pide fiyatları açıklanmaya başlandı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Bursa, Kocaeli Ramazan pide fiyatları 2023

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İftar sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu, İşte İstanbul, Ankara, İzmir Ramazan pide fiyatları 2023 1

Bu yılda Mübarek Ramazan ayına kavuştuk, Ramazan ayın bu yıl 23 Mart Perşembe günü tutulacak ilk oruç ile birlikte başlıyor. Ancak Ramazan ayına bu yıl yaşanan deprem ve sel felaketleriyle hüzünlü bir şekilde girmeye hazırlanıyoruz. Ramazan ayı denince akla ilk gelen ramazan pidesi ve fiyatları, Ramazan ayına sayılı günler kala bir çok ilde pide fiyatları açıklanmaya başlandı. Peki, Susamlı, yumurtalı pide fiyatı ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Bursa, Kocaeli Ramazan pide fiyatları 2023

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İftar sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu, İşte İstanbul, Ankara, İzmir Ramazan pide fiyatları 2023
İftar sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu, İşte İstanbul, Ankara, İzmir Ramazan pide fiyatları 2023
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