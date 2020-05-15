İftar sonrası yasağa uymayan vatandaşlar sahillere akın etti!

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürerken birçok vatandaş iftarın ardından Bakırköy Sahili'ne geldi. 20 yaşın altındaki çocuklar dahi kısıtlamalara karşın aileleriyle beraber dışarıya çıktı. Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken bazıları çimene oturarak çay içti.