İftar sonrası yasağa uymayan vatandaşlar sahillere akın etti!
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürerken birçok vatandaş iftarın ardından Bakırköy Sahili'ne geldi. 20 yaşın altındaki çocuklar dahi kısıtlamalara karşın aileleriyle beraber dışarıya çıktı. Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken bazıları çimene oturarak çay içti.
Bakan Varank'tan servis, yemekhane ve çalışma saatlerine ilişkin açıklamada bulundu!
Beşiktaş'ta antrenmanlara koronavirüs engeli!
Kuruluş Osman 22. Bölüm fragmanı yayınlandı | Kayı obası elden gidiyor mu?
Van'da teröristler Vefa Sosyal Destek ekibine saldırdı! 2 şehit var
15 Mayıs 2020 Cuma 09:12
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT