  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. İftar sonrası yasağa uymayan vatandaşlar sahillere akın etti!

İftar sonrası yasağa uymayan vatandaşlar sahillere akın etti!

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürerken birçok vatandaş iftarın ardından Bakırköy Sahili'ne geldi. 20 yaşın altındaki çocuklar dahi kısıtlamalara karşın aileleriyle beraber dışarıya çıktı. Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken bazıları çimene oturarak çay içti.

Bakan Varank'tan servis, yemekhane ve çalışma saatlerine ilişkin açıklamada bulundu!Bakan Varank'tan servis, yemekhane ve çalışma saatlerine ilişkin açıklamada bulundu!

Beşiktaş'ta antrenmanlara koronavirüs engeli!Beşiktaş'ta antrenmanlara koronavirüs engeli!

Kuruluş Osman 22. Bölüm fragmanı yayınlandı | Kayı obası elden gidiyor mu?Kuruluş Osman 22. Bölüm fragmanı yayınlandı | Kayı obası elden gidiyor mu?

Van'da teröristler Vefa Sosyal Destek ekibine saldırdı! 2 şehit varVan'da teröristler Vefa Sosyal Destek ekibine saldırdı! 2 şehit var

 

15 Mayıs 2020 Cuma 09:12

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
İftar sonrası yasağa uymayan vatandaşlar sahillere akın etti!
İftar sonrası yasağa uymayan vatandaşlar sahillere akın etti!
Siirt'te HDP'li 3 Belediye Başkanı görevden alındı!
Siirt'te HDP'li 3 Belediye Başkanı görevden alındı!
Bakan Varank'tan servis, yemekhane ve çalışma saatlerine ilişkin açıklamada bulundu!
Bakan Varank'tan servis, yemekhane ve çalışma saatlerine ilişkin açıklamada bulundu!
Sosyal mesafenin yok sayıldığı Bağdat Caddesi doldu, taştı!
Sosyal mesafenin yok sayıldığı Bağdat Caddesi doldu, taştı!
Koronavirüsün nasıl yayıldığı UV ışınlarıyla görüntülendi!
Koronavirüsün nasıl yayıldığı UV ışınlarıyla görüntülendi!
Van'da teröristler Vefa Sosyal Destek ekibine saldırdı! 2 şehit var
Van'da teröristler Vefa Sosyal Destek ekibine saldırdı! 2 şehit var
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Dünya Çiftçiler Günü paylaşımı!
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Dünya Çiftçiler Günü paylaşımı!
Ahmet Hakan'dan argo konuşan Mehmet Çilingiroğlu'na uyarı! 'O kelimeleri kullanmayalım'
Ahmet Hakan'dan argo konuşan Mehmet Çilingiroğlu'na uyarı! 'O kelimeleri kullanmayalım'
MSB açıkladı! "1 ayda 118 adet M-14 antipersonel mayını imha edildi"
MSB açıkladı! "1 ayda 118 adet M-14 antipersonel mayını imha edildi"
İstanbul'da korku dolu anlar! Taksici bıçak zoruyla gasp edildi
İstanbul'da korku dolu anlar! Taksici bıçak zoruyla gasp edildi