Kısıtlamalara uymadan kumar oynadılar!Tatvan Belediye Başkanı esnafı ziyaret ettiDura isminin anlamı nedir, Dura ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Medipol Başakşehir, Fenerbahçe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuBıçakla 2 kardeşini yaralamıştı! Cezası belli oldu!Irak'taki ihtiyaç sahiplerine yardım eli! Türk Kızılayı 4 bin 500 aileye gıda yardımı yapacakKonya’da eğlence mekanı ve kumar oynanan iş yerine yapılan denetimde 51 kişiye ceza kesildiOrdu’da hastanelerde 24.00’e kadar aşılama çalışması yapılacakBalıkesir polisi suçluların ensesinde! Son 1 haftada 148 kişiye gözaltıRamazan yine bereketiyle geldi! Tatlıcılarda ramazan yoğunluğu başladı
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. RAMAZAN
  3. İftar yemekleri ihtiyaç sahiplerinin kapısına geliyor

İftar yemekleri ihtiyaç sahiplerinin kapısına geliyor

Ürgüp Belediyesi tarafından Ramazan ayı sebebiyle ilçede yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi ve yemek yapmakta zorlanan 36 hanede, 58 kişiye her gün sıcak yemek bırakılıyor

İftar yemekleri ihtiyaç sahiplerinin kapısına geliyor

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ün talimatı ile Şehit Şenay Aybüke Yalçın Sosyal Tesisinde hazırlanan iftarlık ve sahurluk yemekler ramazan pidesiyle, Ürgüp'te Mahalle Muhtarları ile belirlenen adreslere belediye mobil ekipleri tarafından iftara kısa bir süre kala ulaştırılıyor. Ekiplerin dağıtımına katılarak, vatandaşlara hayırlı ramazanlar dileyerek yemeğini teslim eden Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, yaşlılarla sohbet ederek başka bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Yemek yapmakta zorlandığını tespit edilen ailelere ramazan ayı boyunca her gün düzenli olarak iftar ve sahur yemeği bırakılacağını belirten Başkan Aktürk, "Vatandaşlarımızın diyet durumlarına göre hazırlattığımız yemekleri evlerine ulaştırmaya devam edeceğiz. Biz "Gönül Belediyeciliği" ilkesi ile bu yola çıktık. Her zaman söylediğim gibi sadece Vatandaşlarımızın gönüllerine ve dualarına talibiz" değerlendirmesinde bulundu. Sıcak yemek servisinin yanı sıra Belediye görevlileri tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine gıda yardımına da devam ediliyor.

Belediyenin sunduğu hizmetler vatandaşların takdirini toplarken, mahalle sakinleri hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'e teşekkürlerini ve selamlarını iletiyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

İftar yemekleri ihtiyaç sahiplerinin kapısına geliyor

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT