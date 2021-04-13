İftara ne kadar kaldı? İstanbul, İzmir, Ankara 13 Nisan 2021 iftar vakti, iftar saatleri

iftara ne kadar kaldı? Vatandaşlar öğrenmek istiyor.. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2021 imsakiye bilgileri doğrultusunda İstanbul, İzmir, Ankara 13 Nisan 2021 iftar saatleri kolayca öğrenebilirsiniz.

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İstanbul’da iftara ne kadar kaldı? İstanbul iftar saati 2021

Ramazan ayının ilk orucunu tutacak olan İstanbullular sabırsızlıkla iftar saatini bekliyor. İstanbul’da akşam ezanıyla birlikte iftar vaktine erişecek. Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul'da Ramazan ayının 1. günü olan 13 Nisan 2021 tarihinde İstanbul iftar saatini 19.48 olarak açıklamıştır. İstanbul’da yaklaşık olarak 15 saat oruç tutulacak. Bu saat aralığı illere göre farklılık gösterecek.



İzmir’de iftara ne kadar kaldı?

Akşam ezanın okunmasıyla birlikte İzmirlilerde oruçlarını açacaklar. İzmir'de Ramazan ayının 1. Günü yani 13 Nisan 2021’ İzmir iftar saati 19.52 olarak açıklandı.

Ankara’da iftara ne kadar kaldı?

Ramazan ayının 1. günü Ankara'da ise iftar vakti 19.31 olarak belirlendi. Aşağıdaki geri sayım sayıncan Ankara iftara kaç saat ve dakika kaldığını da öğrenebilirsiniz.

Bu yıl kaç saat oruç tutulacak

Ramazan ayının en uzun orucunu bu yıl 15 saat 3 dakikayla Sinop’ta gerçekleşecek. En kısa orucu ise Hatay’da 14 saat 39 dakikayla tutulacak.

İFTAR VAKTİ NEDİR?

İftar; ramazan ayında Allah rızası için tutulan oruçların, güneşin ufuktan kaybolduğu zamanlarda okunan ezan ile açılmasıdır. Yani oruç açma durumudur. İftar, oruç müddeti sona erdikten sonra yenen yemektir. İftar vakti ise, oruç yasaklarının sona erdiği vakit anlamında olup, güneşin batma vaktidir. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de girmiş olur.