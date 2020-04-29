İftarımızı paylaşalım umut olalım

Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi, Ramazan ayında Eskişehirlilerin destekleri ile ihtiyaç sahibi, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların sofralarına "İftarımızı Paylaşalım" sloganıyla sıcak yemek ulaştırıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin Çamlıca Mahallesi'nde faaliyet gösteren Nihal-İsmail Akçura Aşevi, bugüne kadar olduğu gibi Ramazan ayında da sıcak yemek hizmetini sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren aşevinde, sıcak yemek yardımı yapılıyor. Hazırlanan yemekler yine Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından evlere servis edilerek vatandaşlara teslim ediliyor. Ramazan ayında ise "İftarımızı Paylaşalım" sloganı ile faaliyetlerini sürdüren Tepebaşı Belediyesi, hayırsever Eskişehirlilerin de destekleriyle iftar sofralarında vatandaşları sıcak yemekle buluşturuyor.

Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğunu belirten Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, "İftar sofralarında bizim de tuzumuz bulunsun diyen Eskişehirli hayırseverlerimiz, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza Nihal-İsmail Akçura Aşevimiz aracılığıyla destekte bulunabilirler. Ayrıca evinde yemek yapamayan, dezavantajlı ve dar gelirli vatandaşlarımız için de umut olabilirler" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Nihal-İsmail Akçura Aşevi'nin faaliyetleri hakkında bilgi almak ve destek olmak isteyen vatandaşların, 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattından yetkililere ulaşabilecekleri bildirildi.

Kaynak: İHA