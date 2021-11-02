İğ ne demek, TDK'ya göre İğ kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İğ ne demek? İğ TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi iğ kelimesi. Peki iğ ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre iğ nedir, iğ kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İĞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İğ kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre iğ kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Pamuk, yün vb.nden iplik eğirmekte kullanılan, ortası şişkin, iki ucu sivri ve çengelli olan, ağaçtan yapılmış araç, eğirmen, kirmen

- İğ iplik

- Araba okunun ekseni

- Değirmen taşının ortasında bulunan ve yukarıdaki üst taşa geçen demir eksen



İĞ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- iğ ağacı, iğ iplik, iğ yağı

