İGA CEO’su Samsunlu’dan Ryanair CEO’suna tepki

Ryanair CEO'su Michael O'Leary'nin Müslüman erkeklerin havalimanlarındaki tehdidin kaynağı olduğu sözlerine İGA CEO'su Kadri Samsunlu tepki gösterdi.

Ryanair CEO'su Michael O'Leary'nin dün yaptığı açıklamadaki, "Bombacı kimdir? Bunlar kendi başlarına seyahat eden bekar erkekler olacaklardır. Çocuklu bir aileyse geçip gitsin. Hepsini (aile üyelerini) havaya uçurma şansı sıfır. Bazı şeyleri söyleyemezsiniz, çünkü bu ırkçılık olur. Ancak (bombacı) genellikle Müslüman inancındaki bir erkek olacaktır. 30 yıl önce İrlandalıydı. Tehdit buradan geliyorsa tehdidi ona göre ele alın" sözleri tepki çekti. O'Leary'nin sözlerine tepki gösteren İGA CEO'su Kadri Samsunlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "O'Leary'nin bu sözleriyle ilgili kaynağını sorguladı: Dün Ryanair CEO'su havalimanlarında Müslüman erkeklerin terörizm kaynağı olduğunu ve tehdit oluşturduğunu söylemiş. Nedir kaynağı? RA, Türkiye dahil Müslüman ülkelere neden uçuyor? Bu hafta Hanau'da 4'ü Türk 9 kişiyi katleden kimdi? Irkçı söylemlere karşı dik durmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA