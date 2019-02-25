IGC 2018/19 dünya pirinç üretim öngörüsünü yükseltti

Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) 2018 - 2019 döneminde, pirinç üretim öngörüsünü 1 milyon ton artırarak, 492 milyon tona yükseltti.

IGC'nin 2017 – 2018 sezonu için 486 milyon ton düzeyindeydi.

Prof. Dr. Hikmet Boyacıoğlu'nun, IGC'nin yayınladığı Dünya Pirinç Durumu, Şubat 2019 Raporu'ndan derlediği bilgiler ve değerlendirmeler şöyle:

"IGC; 2017/18 sezonu sonunda 486 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya pirinç tüketiminin, 2018/19 döneminde, Ocak ayı öngörüsünden 1 milyon ton ve 2017/18 sezonundan 6 milyon ton yüksek, 492 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngörüyor.

"Konsey; 2017/18 sezonu sonunda 47 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği tahmin ettiği dünya pirinç ticaretinin, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden ve 2017/18 sezonundan değişmeden, 47 milyon ton miktarda öngörüyor.

"IGC; 2017/18 sezonu sonunda 150 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya dönem sonu pirinç stoklarının, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden 27 milyon ton ve 2017/18 sezonundan 3 milyon ton yüksek, 153 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini bekliyor.

"Konsey; başlıca ihracatçıların (ABD, Hindistan, Pakistan, Tayland ve Vietnam) 2017/18 sezonu sonunda 32 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dönem sonu pirinç stoklarının, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden 1 milyon ton yüksek ancak 2017/18 sezonundan 1 milyon ton düşük, 31 milyon ton miktarda gerçekleşmesini bekliyor. (Tablo)

DHA