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  3. Iğdır, Aleyna Ağgül'ün şaibeli ölümü için harekete geçti!

Iğdır, Aleyna Ağgül'ün şaibeli ölümü için harekete geçti!

18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün şaibeli ölümünün aydınlatılması için sosyal medyada örgütlenen Iğdırlı gençler, düzenledikleri etkinlikle yarınki cuma namazı sonrası yürüyüş yapacak.

Iğdır, Aleyna Ağgül'ün şaibeli ölümü için harekete geçti!

Aleyna AğgülIğdır'da, yaşadığı apartmanın önünde ölü bulunan 18 yaşındaki'e şantajla tecavüz etmek ve ölümüne neden olmakla suçlanan işadamı Gökhan Argın (42) ve oğlu Göktürk Argın'ın serbest bırakılmasına tepkiler sürüyor.

Iğdır'da yaşayan binlerce vatandaş sosyal medyadan tepkilerini dile getirirken, gençler de sosyal medya platformları üzerinden haberleşerek etkinlik düzenlemeye ve yürüyüş gerçekleştirmeye karar verdiler.

Iğdır, Aleyna Ağgül için harekete geçti!

GENÇLER ŞAİBELİ ÖLÜMÜN AYDINLATILMASINI İSTİYOR

Yürüyüşe sivil toplum kuruluşlarınında katılması bekleniyor. Yapılacak etkinlikte Aleyna'nın şaibeli ölümünün aydınlatılması istenirken aileye destek mesajları verilecek.

​​Iğdır, Aleyna Ağgül için harekete geçti!

DESTEK GELDİ

3. ligde mücadele eden Alagöz Holding Iğdır Spor'un taraftar grubu olan Ova Beyler de yürüyüşe katılarak destek olacaklarını açıkladı.

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