Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda büyük özlemini duyduğumuz bayram namazını koronavirüs salgınının pik yapması nedeniyle idrak edememiştik. 2020 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramında bayram namazının koronavirüs salgınının biraz olsun yavaşlamasıyla tedbirler eşliğinde kılınacağı belirtildi. Bunun üzerine bayram namazını camilerde kılmak isteyenler Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamış olduğu Iğdır Bayram namazı saati kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor. İşte 2020 Bayram namazı vakti Iğdır…

Iğdır Bayram namazı saati kaçta? İşte 2020 Bayram namazı vakti Iğdır

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 Iğdır Kurban bayramı namazı saati kaçta? sorusuna açıklık kazandırdı.

Iğdır’da bayram namazı 05.35'de idrak edilecek.

Öte yandan 2020 Kurban Bayramı'na özel en güzel en anlamlı en güncel ve sevdiklerinizi tek bir SMS ile mutlu edebileceğiniz, unutmadığınızı gösterebileceğiniz mesajları sizler için derledik.

İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz 2020 Kurban Bayramı mesajları kısa, anlamlı ve resimli

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Virüs Nedeniyle Ramazan Bayramında Namaz Kılamamıştık

Koronavirüs salgının gölgesinde geçen Ramazan Bayramında bayram namazı kılınmamıştı. Salgın sürerken vaka sayılarında yaşanan düşüşle birlikte maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek normalleşme sürecine geçilmişti. Vatandaşların seccadelerini kendileri getirmeleri ,abdestlerini camiye gelmeden almaları ve maske takmaları şartı ile namaz kılmalarının önü açılmıştı. Kurban Bayramı da gelip çatarken bayram namazının cemaatle ve camilerde kılınıp kılınmayacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda Yarın bayram namazı kılınacak mı? sorusu merak ediliyor. İşte detaylar...

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Yarın Bayram Namazı Kılınacak mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle ibadete kapatılan camiler 29 Mayıs'ta normalleşme süreci ile vatandaşların ibadet etmesi için açılmıştı. İçişleri Bakanlığınca ,"Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" genelgesine göre camilerde şadırvanların kapalı tutulması, avlu ve çevresinde sosyal mesafeye dikkat edilmesi istenmişti. Camiler bu tarihten itibaren vatandaşların ibadet etmesi için açılmıştı. Kurban Bayramı da gelirken bayram namazının cemaatle cami içinde kılınıp kılınmayacağı da merak konusu olurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Temmuz (dün) gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada," Bayram namazı ve cuma namazı cemaatle kılınacak. Şu tedbirlere dikkat etmeliyiz. Abdesti namazdan hemen önceye bırakılmamalı, abdest evde alınmalıdır. Sosyal mesafe ve maske kuralına uymak imkansız hale gelebilir." demişti.

Bu kapsamda 2020 Kurban Bayramı namazı alınan tedbirlerle birlikte cemaatle kılınacak.

Bakan Koca'nın vatandaşlara yaptığı uyarılar şunlar:

"Abdest, namazdan hemen öncesine bırakılmamalı, cami şadırvanında alınmamalıdır. Abdest evde alınmalıdır. Aksi takdirde sosyal mesafe ve maske kuralına uymak imkansız hale gelebilir.

Bayram ve cuma namazına herkes kendi seccadesi ile gitmelidir. Secde sırasında halı veya seccadelere virüs bulaşması kolayca mümkündür. Virüs dış ortamda bir süre canlı kalmakta, başkasına bulaşabilmektedir. Bu yüzden kendi seccadenizi kullanmanızda ısrar ediyoruz.

Maske ve sosyal mesafe kuralı, bütün bayram boyunca geçerli kritik kuraldır. Saflarda yan yana gelen her iki kişi aralarında mutlaka boşluk bırakmalıdır. Saflar sıklaştırılmamalı, seyrek tutulmalıdır. Camilerin içinden çok mümkün olduğunca açık hava kullanılmalıdır.

Vaaz ve namaz süreleri, Diyanet İşleri Başkanlığımızın belirttiği üzere kısa tutulmalıdır.

Namaz sonunda, cemaat en arka saftan başlayarak düzenli şekilde dağılmalıdır."

İl İl Bayram Namazı Saatleri 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

Ankara 06:19

Adana 06.15

Adıyaman 06.01

Afyon 06.31

Ağrı 05.39

Aksaray 06.17

Amasya 06.06

Antalya 06.33

Ardahan 05.38

Artvin 05.41

Aydın 06.43

Balıkesir 06.40

Bartın 06.18

Batman 05.50

Bayburt 05.49

Bilecik 06.30

Bingöl 05.51

Bitlis 05.45

Bolu 06.23

Burdur 06.34

Bursa 06.34

Çanakkale 06.45

Çankırı 06.15

Çorum 06.10

Denizli 06.38

Diyarbakır 05.53

Düzce 06.24

Edirne 06.41

Elazığ 05.56

Erzincan 05.53

Erzurum 05.46

Eskişehir 06.29

Gaziantep 06.06

Giresun 05.55

Gümüşhane 05.52

Hakkari 05.40

Hatay 06.13

Iğdır 05.35

Isparta 06.32

İstanbul 06:33

İzmir 06.45

Kahramanmaraş 06.07

Karabük 06.18

Karaman 06.23

Kars 05.37

Kastamonu 06.13

Kayseri 06.11

Kırıkkale 06.17

Kırklareli 06.38

Kırşehir 06.15

Kilis 06.08

Kocaeli 06.29

Konya 06.24

Kütahya 06.32

Malatya 06.00

Manisa 06.43

Mardin 05.52

Mersin 06.18

Muğla 06.42

Muş 05.47

Nevşehir 06.14

Niğde 06.16

Ordu 05.57

Osmaniye 06.11

Rize 05.47

Sakarya 06.27

Samsun 06.03

Siirt 05.47

Sinop 06.06

Sivas 06.03

Şanlıurfa 06.00

Şırnak 05.45

Tekirdağ 06.39

Tokat 06.04

Trabzon 05.50

Tunceli 05.54

Uşak 06.35

Van 05.40

Yalova 06.32

Yozgat 06.12

Zonguldak 06.21

Bayram Namazı Farz mıdır?

Bayram namazı farz bir namaz değildir, vaciptir. Cemaatle birlikte kılınması zorunlu olan bayram namazında ezan okunmaz ve gamet getirilmez. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur.

Bayram Namazı Kaç Rekat?

Ramazan, Kurban bayramı namazı toplamda 2 rekat olarak kılınır. Bayram namazına niyet ederken 'Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama' denilir. Diğer vakit namazlardan bayram namazını ayıran özellik birinci ve ikinci rekatlarından fazladan toplamda altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir.