Iğdır Belediye Başkanı Akkuş'a terör gözaltısı (3)

VALİ ÜNLÜ BELEDİYEDE

Iğdır Belediye Başkanı HDP'li Yaşar Akkuş'un gözaltına alınmasının ardından Vali Enver Ünlü, belediyeye gitti. Belediye Başkan Vekili olarak atanan Vali Ünlü'yü belediye binası önünde başkan yardımcıları karşıladı. Makam aracından inerek başkan yardımcıları ile selamlaşan Vali Ünlü, "Basın mensuplarının açıklamanız olacak mı?" sorusuna, "Göreve başladık. Ancak arkadaşlarla tanışıp, brifing alalım, daha sonra bunu sizlerle paylaşırım" diyerek belediyeye girdi.

Vali Enver Ünlü'nün belediye başkan vekili olarak atanmasının ardından Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları başkanlık makamına asıldı.

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Kaynak: DHA