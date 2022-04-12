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Iğdır Halfeli'de korkunç olay! İki silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Iğdır'ın Halfeli ilçesinde kendilerinden haber alınamayan yakınlarının durumu Jandarma ekiplerine bildirdiği Y.K. ve K.A. tarım arazisinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Iğdır Halfeli'de korkunç olay! İki silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Alınan bilgilere göre Halfeli ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi'nde yaşayan Yaşar Karadağ ile Kemal Araslı'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler belde kırsalındaki Y.K.  ait tarım arazisinde silahla vurulmuş iki erkek cesedi tespit etti. 

Iğdır Halfeli'de korkunç olay! İki silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Yapılan kimlik kontrolünde cesetlerin  Y.K. ve K.A. ait olduğu belirlendi. 

Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesi yaptığı bölgede, jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. 

Cesetler, daha sonra morga kaldırıldı. 

Iğdır Halfeli'de korkunç olay! İki silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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