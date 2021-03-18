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Iğdır Karakoyunlu Nüfusu 2020 - 2021 |  Karakoyunlu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Iğdır Karakoyunlu nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Iğdır Karakoyunlu nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Iğdır Karakoyunlu nüfusunun 13 bin 908 olduğu açıklandı. Haberimizde  Iğdır Karakoyunlu yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Iğdır Karakoyunlu Nüfusu 2020 - 2021 |  Karakoyunlu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Iğdır Karakoyunlu Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Iğdır Karakoyunlu nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Iğdır Karakoyunlu Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Karakoyunlu ilçesinin bağlı bulunduğu Iğdır ilinde  201 bin 314 kişi yaşamaktadır. Iğdır ili 3664 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 333 (km²) si Karakoyunlu ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Iğdır Karakoyunlu nüfusu 13 bin 908 kişidir.

Iğdır Karakoyunlu Nüfusu 2020 - 2021 |  Karakoyunlu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Iğdır Toplam Nüfusu Kaçtır?

201 bin 314 kişidir.

Karakoyunlu İlçe Nüfusu Kaçtır?

13 bin 908 kişidir.

Karakoyunlu Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

11 bin 168 kişidir.

Iğdır Karakoyunlu Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -1,2 olarak gerçekleşmiştir.

Iğdır Karakoyunlu Nüfusu 2020 - 2021 |  Karakoyunlu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Karakoyunlu İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  33,905369      Enlem :  33,905369

Karakoyunlu İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Iğdır iline bağlı bulunan Karakoyunlu ilçesinin telefon alan kodu 0 476 şeklinde başlamaktadır.

Karakoyunlu ilçesinin bağlı olduğu Iğdır İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Karakoyunlu ilçesinin bağlı olduğu il olan Iğdır ilinin plaka kodu 76 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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