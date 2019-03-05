Iğdır Merkeze bağlı köy muhtarları ile Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı Toplantıda seçim öncesi, seçim esnası ve seçim sonrası alınacak tedbirler konuşuldu. Açık ve kapalı propaganda toplantıları, okul, cami gibi kamu hizmeti veren yerlere afiş ve pankart asılmaması ve seçim günü kolluk görevlileri hariç silahla dolaşılmaması gibi konularda uyulması gereken mevzuatlar ile YSK kararlarına yer verildi.

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