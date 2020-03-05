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  3. Iğdır Valiliği acı haberi duyurdu: İdlib'de 1 askerimiz daha şehit oldu

Iğdır Valiliği acı haberi duyurdu: İdlib'de 1 askerimiz daha şehit oldu

Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada İdlib'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimizin şehit olduğu belirtildi.

Iğdır Valiliği acı haberi duyurdu: İdlib'de 1 askerimiz daha şehit oldu

Iğdır Valiliğinden açıklama yapıldı.

Valiliğin yazılı açıklamasında,  İdlib'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimizin şehit olduğu belirtildi.

Iğdır Valiliğinden yapılan açıklama şu şekilde:

"İlimiz Karakoyunlu ilçesi Koçkıran köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara İdlib’de şehit olmuştur. Şehidimizin defin yeri ve zamanı yarın netleşecektir. Milletimizin başı sağolsun"




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