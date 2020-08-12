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Iğdır'da 4,4 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Iğdır 'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Iğdır'da 4,4 büyüklüğünde deprem!

 Iğdır'da deprem oldu, Iğdır'daki deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Iğdır'ın Karagüney köyü Yakınlarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 02:29'da meydana gelen depremin derinliğinin 5.4 kilometre olduğu kaydedildi.
Adnan Bagana isimli vatandaş, “Tam uyumak için hazırlanıyordum ki birden deprem olduğunu hissettim. Hemen çocukları uyandırarak aşağı indik. Şuan ne olacağı belli olmadığı için yukarı çıkmıyoruz” dedi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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