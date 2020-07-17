Iğdır'da 500 dönümlük arazide başak veren buğdayların hasadı yapıldı

IĞDIR (AA) - Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde kullanılmayan 500 dönümlük arazide 40 yıl aradan sonra ekilen buğdayın hasadı törenle yapıldı.

Tuzluca İlçe Belediyesince "Hep Beraber Üreteceğiz" sloganıyla hayata geçirilen projeyle, 40 yıldır tarım yapılmayan 5 bin dönümlük arazinin ilk etabında 500 dönümlük kısımda deneme amaçlı tahıl ekildi.

İlçeye bağlı Kanlıca bölgesinde düzenlenen hasat törenimne, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Tuzluca Kaymakamı Abdullah Kadıoğlu, Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Said Sadarettin Türkan, İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu ve vatandaşlar katıldı.

Tuzluca Belediye Başkanı Türkan, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilham alarak ve "Hep beraber üreteceğiz" sloganıyla yola çıkarak projeyi gerçekleştirdiklerini anlattı.

Ülke olarak üretmek zorunda olunduğunu anlatan Türkan, şunları ifade etti:

"Üretmeyen toplumların düştüğü durum belli. Bu nedenle biz, çok uzun zamandır tarım yapılmayan bölgelerin tarıma kazandırılması için bu çalışmayı başlattık. Özellikle geçmişte Ermeni çeteleri tarafından Müslümanlara yapılan katliamdan dolayı ismi Kanlıca bölgesi olarak adlandıran bölgede uzun yıllardır tarım yapılmadı. Su problemini çözerek tarıma kazandırdığımız bu bölgede, çok şükür 500 dönümlük bölgede tarım yaptık ve çok da verim elde ettik. Önümüzdeki yıllar içerisinde bu bölgenin tamamını kapsayan 5 bin dönümlük bölgeyi de tarıma kazandırmayı planlıyoruz."

İl Tarım ve Orman Müdürü Yolcu ise ilçede tarım potansiyelinin büyük olduğunu ve belediyenin bu konuda yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak belediyeye destek vermeye çalıştıklarını anlatan Yolcu, "Bakanlığımızın özellikle atıl durumda olan arazilerin tarıma kazandırılması konusunda yoğun bir çabası var. Bizde her ne kadar atıl durumda olan arazi olmasa bile, biraz daha sulama şartlarının kısıtlı olduğu bölgelerin tarıma kazandırılması istiyoruz. Bu açıdan belediyemizin yaptığı bu çalışmayı çok değerli buluyoruz. Özellikle yıllardır ekilmeyen bu arazilerin tarıma kazandırılması bizleri de mutlu etti." diye konuştu.

Kaynak: AA