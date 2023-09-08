Iğdır’da 8 yıl önce şehit düşen 13 polis anıldı

Iğdır'da 8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polisleri taşıyan midibüs ile koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit düşen 13 polis törenle anıldı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından saldırının gerçekleştiği alanda düzenlenen tören; İstiklal Marşı'nın okunması ve ardından şehitlerin öz geçmişinin anlatması ile başladı. Törende konuşma yapan Iğdır Valisi Turan, Allah'la buluşma ve bir mertebe olduğunu söyleyerek, "Hain terör örgütü şerefsizce, kahpece tuzaklar kurarak bizlere zarar vermek isteyecektir, deniz olsalar ayağımız dahil ıslatamazlar. Vatan için canların veren şehitlerimizi asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Unutursak kanımız kurusun, bu bizim şiarımızdır. Allah devletimize milletimize zeval vermesin" dedi.

Törende güvenlik güçleri ve Iğdırlı vatandaşlar sayesinde Iğdır'a artık teröristlerin ayak basamadığını belirten İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, "Çok şükür 14 şehidimizin anısın layık bir şekilde göreve başladığım ilk günden bu güne Iğdır topraklarına, Iğdır il hududuna teröristi ayağı basmadı. Bunun bizim açımızdan şehitlerimize olan bir borcu yerine getirilmesi olarak değerlendiriyorum. Burada 5. Hudut Alayımızın, İl jandarma Komutanlığımız, emniyetimizin fedakar personellerin ve en önemlisi Iğdırlı hemşerilerimizin vatansever ve vefalı tutumları bizim bu başarımıza çok önemli kaktı sağladı" şeklinde konuştu.

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Anma etkinliği, katılımcıların saldırının gerçekleştiği noktaya karanfil bırakmasıyla ve helva dağıtımıyla son buldu. Törene, Vali ve Belediye Başkanvekili Ercan Turan, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Cavit Tütüncü, Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, çeşitli kurumların temsilcileri, polisler, askerler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)