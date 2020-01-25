Iğdır’da av ve yaban hayvanları için doğaya 115 kilogram yem bırakıldı
Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinesi av ve yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi için doğaya 115 kilogram yem bıraktı.
Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinesi av ve yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi için doğaya 115 kilogram yem bıraktı.
Yemleme çalışması kapsamında yaban hayatının olduğu karlı bölgelere; 25 kilogram besi yemi, 30 kilogram fırın atığı, 60 kilogram pazar atığı olmak üzere toplam 115 kilogram yem bırakıldı.
Kaynak: İHA
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