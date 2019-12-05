Iğdır’da ‘Genciz Biz’ temalı program düzenlendi

Iğdır'da, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından "Genciz Biz" temalı program düzenlendi.

Iğdır Kültür Merkezinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda kum ressamı Ömer Faruk Elmas tarafından kumla yapılan resim sanatı gösterisi yapıldı. Gösteriden sonra sahneye çıkan İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu, ümmetin içinde hiç sönmeyen bir ateş, hiç dinmeyen bir acı olan, Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin'in 72 yakını ile Kerbela şehrinde şehit edilmesi olayını anlattı.

Yoğun ilginin olduğu program, katılımcılara hediyelerin verilmesiyle son buldu.

Kaynak: İHA