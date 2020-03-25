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  3. Iğdır’da hastaneden kaçan korona şüphelisi adam yakalandı

Iğdır’da hastaneden kaçan korona şüphelisi adam yakalandı

Iğdır'da, yurt dışından gelen yakınları ile birlikte karantinaya alınan Murat A. (25) aynı gün içinde hastaneden kaçtı. Tüm gün jandarma tarafından aranan Murat A. gece yarısı evine giderken yakalanarak ambulans eşliğinde hastaneye geri götürüldü.

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25 Mart 2020 Çarşamba 18:03

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