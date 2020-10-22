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  3. Iğdır'da iki grup arasında sopalı, bıçaklı kavga! Ortalık savaş alanına döndü

Iğdır'da iki grup arasında sopalı, bıçaklı kavga! Ortalık savaş alanına döndü

Iğdır Doğubayazıt Caddesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga yaşandı. Birbirlerine sopa, sandalye ve bıçaklarla girişen kişilerin o anları kameraya anbean kaydedilirken olay yerine çokça polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 5 kişi de hastaneye kaldırılan kavgada polis geniş çaplı inceleme başlattı.

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22 Ekim 2020 Perşembe 12:26
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