Iğdır'da iki grup arasında sopalı, bıçaklı kavga! Ortalık savaş alanına döndü

Iğdır Doğubayazıt Caddesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga yaşandı. Birbirlerine sopa, sandalye ve bıçaklarla girişen kişilerin o anları kameraya anbean kaydedilirken olay yerine çokça polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 5 kişi de hastaneye kaldırılan kavgada polis geniş çaplı inceleme başlattı.