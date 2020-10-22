Iğdır'da iki grup arasında sopalı, bıçaklı kavga! Ortalık savaş alanına döndü
Iğdır Doğubayazıt Caddesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga yaşandı. Birbirlerine sopa, sandalye ve bıçaklarla girişen kişilerin o anları kameraya anbean kaydedilirken olay yerine çokça polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 5 kişi de hastaneye kaldırılan kavgada polis geniş çaplı inceleme başlattı.
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22 Ekim 2020 Perşembe 12:26
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