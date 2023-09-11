Iğdır’da ilk ders zilini Vali Turan, öğrencilerle birlikte çaldı

Iğdır'da yeni eğitim ve öğretim yılı, Vali Ercan Turan'ın öğrencilerle birlikte ilk ders zilini çalmasıyla başladı.

2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda ilk ders zili çaldı. Iğdır merkeze bağlı Hakmehmet-Bayraktutan köyünde Hacı Hanım Taşdemir İlkokulu'nda İlköğretim Haftası Kutlama Programı düzenlendi. Program 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda eğitimin ülke gelişimindeki önemine değinen Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Vali Ercan Turan; "Bu heyecanı burada sizlere paylaşırken büyük bir misyonun büyük bir davanın neferi olarak burada bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bir misyon açıkladı. Türkiye yüz yılı bizim kızıl elmamızdır. Türkiyemiz dünya üzerinde ekonomisi en büyük ilk 5 ülke içerisine girmeye aday ülkedir. Ama bunu sağlayacak en önemli unsur beşeri unsur dediğimiz insan unsurudur. O yüzden eğitim öğretime inanılmaz ölçüde de önem veriyoruz. Yarın bu topluluğun içerisinde doktorlar, öğretmenler çıkacak; valiler, kaymakamlar ve subaylar çıkacak ama en önemlisi güzel insanlar çıkacak eğitimde eğitimin en önemli amacı güzel insan yetiştirmektir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)