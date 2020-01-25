Iğdır’da izleme, değerlendirme ve koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Iğdır'da 2020 yılının ilk İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı Iğdır Vali Yardımcısı Yunus Koç başkanlığında kurul üyelerinin katılımı ile gerçekleşti.

Yapılan toplantıda 2019 yılında meydana gelen olaylar ile İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) bürosunun çalışmaları da değerlendirilmeye alındı.

Kaynak: İHA