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Iğdır’da kar yağışı "kar yağışı 8 köy yolunu ulaşıma kapattı"

Iğdır merkez ve Tuzluca'nın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı 8 köy yolunu ulaşıma kapattı.

Iğdır’da kar yağışı "kar yağışı 8 köy yolunu ulaşıma kapattı"

Iğdır merkez ve Tuzluca'nın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı 8 köy yolunu ulaşıma kapattı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Iğdır merkez ve Tuzluca İlçesine bağlı 8 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kentin yüksek kesimlerinde yoğun tipi ve fırtınadan dolayı kapanan 8 köy yolunu ulaşıma açmak için aralıksız çalışıyor.

Iğdır’da kar yağışı "kar yağışı 8 köy yolunu ulaşıma kapattı"

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