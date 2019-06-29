Iğdır’da Kayısı Festivali başladı

IĞDIR'da bu yıl ikincisi düzenlenen Kayısı Festivali başladı. Festival yürüyüşü sonrası sanatçılar İlkay Akkaya ile Veysi Ermiş konser verdi.

Belediye tarafından organize edilen Iğdır 2'nci Kayısı Festivali kortej yürüyüşüyle başladı. Belediye önünden başlayan ve Valilik yolunda sona eren yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı. Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, Doğu'nun Çukurovası olarak bilinen Iğdır'ın kayısı ile gündeme geldiğini belirterek, "Iğdır'ın çok iyi şekilde tanıtılması gerekiyor ve bu festival de buna önemli katkı sunacaktır. Iğdır'da üretilen kayısı sofralık olduğundan tüketim ömrü 10 gün. Bu nedenle de pazarlama şartları olmuyordu ve kayısının pazar sorunu oluyordu. Artık günümüz teknolojisi, şartları ve ulaşım kayısı için pazar bulmamıza imkan sunuyor. Bu da yerli üreticimiz için ciddi bir gelir durumuna dönmüştür. Bizde yerel yönetimler olarak kayısıyı bu tür etkinliklerle tanıtmaya çalışacağız. Iğdır'ı sadece kayısısıyla değil diğer bütün ürünleriyle dünyaya tanıtacağız" dedi.

Kafkas halk danslarının gösterisinden sonra sanatçılar İlkay Akkaya ve Veysi Ermiş sahne aldı. Etkinlik süresince katılan vatandaşlara kayısı, pilav ve ayran ikram edildi.

Iğdır Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Kayısı Festivali 3 gün sürecek.

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DHA