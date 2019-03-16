Iğdır’da keklik avcılarına ceza
Iğdır'da kaçak keklik avladıkları belirlenen avcılara para cezası kesildi.
Iğdır'da kaçak keklik avladıkları belirlenen avcılara para cezası kesildi.
Arazide canlı mühre kullanarak keklik avlayan 5 kişi yakalanarak Karakoyunlu İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Misinadan yapılan tuzak, 8 adet canlı mühre ve doğada yakalanan 5 adet doğal keklik ele geçirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri 11 bin 485 TL idari, ele geçirilen keklikler için ise 9 bin 440 TL olmak üzere toplam 20 bin 925 TL Para cezası kesti.
Kaynak: İHA
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