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Iğdır’da keklik avcılarına ceza

Iğdır'da kaçak keklik avladıkları belirlenen avcılara para cezası kesildi.

Iğdır’da keklik avcılarına ceza

Iğdır'da kaçak keklik avladıkları belirlenen avcılara para cezası kesildi.

Arazide canlı mühre kullanarak keklik avlayan 5 kişi yakalanarak Karakoyunlu İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Misinadan yapılan tuzak, 8 adet canlı mühre ve doğada yakalanan 5 adet doğal keklik ele geçirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri 11 bin 485 TL idari, ele geçirilen keklikler için ise 9 bin 440 TL olmak üzere toplam 20 bin 925 TL Para cezası kesti.

Kaynak: İHA

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