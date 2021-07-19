Iğdır'da mide bulandıran olay! 11 yaşındaki kızını istismar eden baba tutuklandı

Iğdır’da duyanların kanını donduran bir olay meydana geldi. Öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba, kendi babası tarafından suçüstü yakalandı. Tüyler ürperten olay sonrası 38 yaşındaki M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KIZINI 1,5 YIL BOYUNCA İSTİSMAR ETMİŞ

Iğdır’da yaşanan ve duyanların inanmakta zorlandığı olayda 11 yaşındaki kızına yaklaşık 1,5 yıldır cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen 38 yaşındaki M.B., kendi babası R.B. tarafından suçüstü yakalandı. Olay Iğdır'a bağlı Pir Sultan Abdal Mahallesi Titiz Sokak’ta meydana geldi. 4 yıl önce eşinden boşanan M.B., mahkeme kararıyla 2 kızının velayetini aldı. 2 kızıyla birlikte yaşanan M.B'nin yanına bir süre sonra, babası R.B. de geldi. R.B., M.B.’yi 11 yaşındaki kızı S.B.’ye cinsel istismarda bulunurken yakaladı.

OĞLUNU POLİSE İHBAR ETTİ

Gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşıran adam, oğlu ile kavgaya tutuştu. Kızını istismar ederken yakalanan cani baba ise hem kendi babasını hem de istismar ettiği kızını ölümle tehdit etti. Yaşananları kimseye anlatmamalarını söyleyerek, ölüm tehditleri savuran M.B. işe gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Oğlunun evden ayrılmasını fırsat bilen R.B., durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.

İSTİSMARCI BABA TUTUKLANDI

İhbar üzerine eve gelen polisler, S.B.’nin de dedesinin iddiasını doğrulaması üzerine M.B.’yi gözaltına aldı. M.B., polis tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, 2 kızı ise koruma altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.B., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan, hakkındaki iddiaları reddeden M.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.