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Iğdır’da Park ve Bahçeler dezenfekte ediliyor

Iğdır'da korona virüs salgını riskine karşı park ve bahçeler dezenfekte ediliyor.

Iğdır’da Park ve Bahçeler dezenfekte ediliyor

Iğdır'da korona virüs salgını riskine karşı park ve bahçeler dezenfekte ediliyor.

Korona virüs nedeniyle başlatılan dezenfekte çalışmaları kapsamında, Iğdır'da bulunan park, bahçe ve çocuk oyun alanları dezenfekte ediliyor. Salgın nedeniyle kentte bulunan park, bahçe ve çocuk oyun alanları Belediye ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor.

Çalışmaların devam ettiğini belirten Mehmet Ali isimli görevli, "Şu an yaptığımız uygulama şehir genelinde bulunan parklarda ki dezenfekte çalışmalarıdır. Hepimizin sağlığı için Iğdır'a sesleniyoruz. Sizin için dışarıdayız, sizde bizim için evde kalın, sağlıklı kalın" dedi.

Kaynak: İHA




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