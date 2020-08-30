Iğdır'da serinlemek için Aras Nehri'ne giren 2 gencin cesedi bulundu
Iğdır'da birisi 15 diğeri 17 yaşındaki iki genç, akrabalarıyla piknik yapmak için gittikleri bölgede serinlemek için Aras Nehri'ne girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan gençlerin aileleri yetkililere haber verince AFAD görevlileri 2 gencin cesedine ulaştı.
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Tevfik Celayir ve 15 yaşındaki Murat Celayir, piknik yapmak için akrabalarıyla birlikte Kars'ın Halıkışla Köyü'ne geldi. Burada biraz vakit geçirdikten sonra sıcak havadan bunalan gençler, Iğdır ve Kars kentlerine sınırı bulunan Aras Nehri'nde yüzmek istedi.
SERİNLEMEK İÇİN GİRDİKLERİ NEHİR MEZAR OLDU
Serinlemek için nehre giren gençler bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınlarının endişelenmesi üzerine durum, yetkililere bildirildi. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD görevlilerinin birlikte yürüttükleri çalışma dahilinde iki gencin boğulmuş olduğu anlaşıldı. Bulunan cesetler, AFAD görevlileri tarafından botla nehir kıyısına taşındı. Ambulansla olay yerinden alınan cenazeler, Tuzluca Devlet Hastanesi morguna konuldu.