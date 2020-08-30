Iğdır'da serinlemek için Aras Nehri'ne giren 2 gencin cesedi bulundu

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Tevfik Celayir ve 15 yaşındaki Murat Celayir, piknik yapmak için akrabalarıyla birlikte Kars'ın Halıkışla Köyü'ne geldi. Burada biraz vakit geçirdikten sonra sıcak havadan bunalan gençler, Iğdır ve Kars kentlerine sınırı bulunan Aras Nehri'nde yüzmek istedi.

SERİNLEMEK İÇİN GİRDİKLERİ NEHİR MEZAR OLDU

Serinlemek için nehre giren gençler bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınlarının endişelenmesi üzerine durum, yetkililere bildirildi. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD görevlilerinin birlikte yürüttükleri çalışma dahilinde iki gencin boğulmuş olduğu anlaşıldı. Bulunan cesetler, AFAD görevlileri tarafından botla nehir kıyısına taşındı. Ambulansla olay yerinden alınan cenazeler, Tuzluca Devlet Hastanesi morguna konuldu.