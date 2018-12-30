Iğdır’da “Sıfır Atıklı Günler Hareketi”

"Iğdır'ın Sıfır Atıklı Günler Hareketi" kapsamında Bilim ve Sanat Merkezinin (BİLSEM) çevresi çöplerden arındırıldı.

Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte çevrede bulunan atıklar topladı. "Sıfır Atık" projesi ile atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüme girmesiyle, daha yaşanabilir bir çevre, daha güçlü bir ekonominin hedeflendiği belirten Iğdır Valisi Enver Ünlü, "Ülke genelinde başlatılan bu proje kapsamında duyarlılık ve farkındalık oluşturmanın, kalıcılığı ve başarıyı sağlayacağını biliyoruz. Iğdır'da geleceğe değer katmak istiyoruz. Bugün bu bilincin ise öğrencilerimizde yerleştiğini görmek beni çok mutlu etti. Onlara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak zorundayız. Dolayısıyla kaynaklarımızı daha dikkatli kullanmamız gerekiyor. Sıfır Atık projesinin etkin, verimli, hızlı ve en iyi şekilde uygulanması için Valiliğimiz koordinesinde tüm kurumlarımız iş birliği içerisinde çalışıyor" dedi.

Kaynak: İHA