İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Iğdır'da sosyal medyadan terör propagandasına 12 gözaltı

Iğdır'da sosyal medyadan terör propagandasına 12 gözaltı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK terör örgütünü öven kişilere yönelik çalışma yaptı....

Iğdır'da sosyal medyadan terör propagandasına 12 gözaltı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK terör örgütünü öven kişilere yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 12 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürdürülüyor.

Kaynak: AA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT