Iğdır'da sosyal medyadan terör propagandasına 12 gözaltı
IĞDIR (AA) - Iğdır'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK terör örgütünü öven kişilere yönelik çalışma yaptı....
IĞDIR (AA) - Iğdır'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK terör örgütünü öven kişilere yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 12 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürdürülüyor.
Kaynak: AA
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