Iğdır'ın çift yumurta ikizi LGS şampiyonu

LİSELERE Giriş Sınavı'nda (LGS) tüm sorulara doğru cevap vererek 500 tam puan alan öğrencilerden biri de Iğdırlı Hatice Kübra Güneş oldu. Hatice Kübra'nın çift yumurta ikizi Cafer Sadık ise 422 puan aldı.

LGS'nin 565 birincisinden biri de Iğdır Ziya Gökalp Ortaokulu öğrencisi Hatice Kübra Güneş oldu. Selma-Hüseyin Güneş çiftinin çocukları çift yumurta ikizlerinden Hatice Kübra, LGS'de tüm soruları cevaplayarak 500 tam puan, ikizi Cafer Sadık ise 422 puan aldı.

LGS şampiyonu olan Hatice Kübra Güneş, çok sayıda kaynak kitapla sınava hazırlandığını söyledi. Dersi derste dinleyip, soruları çözdükten sonra tekrar yaptığını anlatan Güneş, istikrarlı bir şekilde çalışmanın ve farklı soru tiplerini görmenin önemine dikkati çekti. Düzenli çalışmanın yanı sıra öğretmenlerin desteğinin de önemli olduğunu ifade eden Güneş, "Güzel bir süreç çalışmamın karşılığını aldım. Özellikle matematik sorularının üzerinde çok durdum. Arkadaşlarım ve öğretmenlerimden de destek aldım.İlk başta sorularda zorlandım sonra çözdüm. Kendimden çok emin değildim ama başardım. Galatasaray Lisesi'nde okumak istiyorum" dedi.

İkiz çocuklarından kızının disiplinli çalışma sonucu başarayı ulaştığını söyleyen coğrafya öğretmeni baba Hüseyin Güneş, oğlunun ise sınava istedikleri gibi çalışmadığını söyledi. Hüseyin Güneş, "Kızım, disiplinli bir çalışma yaptı. Çok emek verdi. 500 tam puan bekliyorduk. Kızımın bu başarısı bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Ne mutlu bize ki kendisi sorumluluk sahibi bir çocuk. Bize bu mutluluğu yaşattığı için kızıma, öğretmenlerine, okul idaresine çok teşekkür ediyorum. Oğlum Cafer Sadık biraz daha rahattı. Aslında o da çok zeki ve akıllı bir çocuk ama kardeşi kadar disiplinli bir çalışma yapmadı. Kızım Galatasaray Lisesi'ni istiyor olmazsa İstanbul'da okumak istiyor. Oğlum ise Iğdır Fen Lisesi'ne gidecek" diye konuştu.

Anne Selma Güneş ise, Hatice'nin planlı ve düzenli çalıştığını belirtti.

Hatice Kübra Güneş'in matematik öğretmeni Adem Polat ise "Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim ordusunun bir neferi olarak Iğdır'da kendi fırsatımızı kendimiz yarattık, mücadelemizi sürdürdük ve başarılı olduk. Bütün öğretmen arkadaşlarla el birliği içinde çalıştık" dedi.

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DHA