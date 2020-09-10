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Iğdır'ın neyi meşhur? Iğdır'da ne yenir? Gezilecek yerler...

Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Iğdır'ın başlıca geçim kaynaklarından birisi hayvancılıktır. Bundan dolayı et yemekleriyle ünlü olan Iğdır, birçok yöresel lezzeti barındırıyor. Peki, Iğdır'ın neyi meşhur? Iğdır'da ne yenir? Gezilecek yerler... Detaylar haberimizde...

Iğdır'ın neyi meşhur? Iğdır'da ne yenir? Gezilecek yerler...

Türkiye'nin Doğu illerinden birisi olan Iğdır, 1992 yılında Kars'tan ayrılarak il statüsüne kavuştu. Ermenistan, İran ve Azerbaycan'a sınır komşuluğu bulunan Iğdır, doğal kültürü ve yöresel lezzetleriyle oldukça ünlüdür. Iğdır'ın yöresel lezzetlerini ve gezilecek yerlerini incelediğimiz haberimize göz atabilirsiniz. Peki, Iğdır'ın neyi meşhur? Iğdır'da ne yenir? Gezilecek yerler... Detaylar haberimizde...

IĞDIR'IN NEYİ MEŞHUR? IĞDIR'DA NE YENİR?

Iğdır'ın neyi meşhur? Iğdır'da ne yenir? Gezilecek yerler...

Bozbaş

Nohut ve kuzu etinin baş aktör olduğu Bozbaş, maşrapada pişirilir ve böyle servis edilir. Yemenizi tavsiye ederiz. 

Iğdır'ın neyi meşhur? Iğdır'da ne yenir? Gezilecek yerler...

Hörre

Şehrin en bilinen lezzetlerinden Hörre, çok pratik ve az malzeme ile yapılıyor. Hörre, un, margarin ve su ile pişirildikten sonra üzerine tereyağı dökülür ve servise hazırdır. 

Iğdır'ın neyi meşhur? Iğdır'da ne yenir? Gezilecek yerler...

Lepeli Ekşili Pilav

Pilav üstü ettir ancak içine koyulan zerdeçal bilinen etli pilavın lezzetini bambaşka bir hale getirmektedir. Ramazan ayı, bayramlar ve özel günlerde yoğun olarak yapılmakta ve tüketilmektedir.

Iğdır'ın neyi meşhur? Iğdır'da ne yenir? Gezilecek yerler...

Katlet

Iğdır'ın köftesi diyebileceğimiz Katlet, patates, baharat ve soğan ile birlikte harcı hazırlanıp uzun olacak bir şekil verilir.

IĞDIR'DA GEZİLECEK YERLER

Iğdır'ın neyi meşhur? Iğdır'da ne yenir? Gezilecek yerler...

Şehit Türkler Anıt Müzesi

Ermeniler Tarafından Katledilen Şehit Türkler Anıt ve Müzesi ya da eski adıyla Iğdır Soykırım Anıt ve Müzesi, 1915-1920 tarihleri arasında bölgede yaşayan Ermenilerin Türklere karşı uyguladığı saldırıları sembolize etmektedir ve ilgili belgeler bulundurulmaktadır. Müze, Iğdır kentinde bulunmaktadır

Iğdır'ın neyi meşhur? Iğdır'da ne yenir? Gezilecek yerler...

Kızıl Kale 

Iğdır'ın neyi meşhur? Iğdır'da ne yenir? Gezilecek yerler...

Balık Gölü

Türkiye'nin 2 bin 241 rakımlı en yüksek gölü olan Balık Gölü ve çevresi, rotalarını Doğu Anadolu Bölgesi'ne çeviren turistlerin vazgeçilmez adreslerinden biri haline geldi.



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