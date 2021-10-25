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İğdiş ne demek, TDK'ya göre İğdiş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İğdiş kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İğdiş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İğdiş nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İğdiş kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İğdiş ne demek, TDK'ya göre İğdiş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İğdiş ne demek? İğdiş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi iğdiş kelimesi. Peki iğdiş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre iğdiş nedir, iğdiş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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İĞDİŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İğdiş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
İğdiş kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre iğdiş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Erkeklik bezleri çıkarılarak veya burularak erkeklik görevi yapamayacak duruma getirilmiş (hayvan ve özellikle at)

İĞDİŞ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- iğdiş etmek

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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