Iğıl Iğıl ne demek, TDK'ya göre Iğıl Iğıl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Iğıl ığıl ne demek? Iğıl ığıl TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ığıl ığıl kelimesi. Peki ığıl ığıl ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ığıl ığıl nedir, ığıl ığıl kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

IĞIL IĞIL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Iğıl ığıl kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ığıl ığıl kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ağır ağır, yavaş yavaş



IĞIL IĞIL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Çay ığıl ığıl akıyor.

