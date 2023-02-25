İgli Culaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgli Culaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgli Culaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İgli Culaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İgli Culaj 27 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İgli Culaj Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KS Lushnja futbol takımında oynamaktadır. KS Lushnja takımına - tarihinde katılmıştır. İgli Culaj'nin KS Lushnja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İgli Culaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İgli Culaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İgli Culaj şuan KS Lushnja takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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