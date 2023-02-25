İgli Moqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgli Moqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgli Moqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgli Moqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgli Moqi 13 Şubat 1997 tarihinde Vlorë şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgli Moqi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DD Management Group yapmaktadır. İgli Moqi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Labëria FC futbol takımında oynamaktadır. Labëria FC takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İgli Moqi'nin Labëria FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgli Moqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgli Moqi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgli Moqi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgli Moqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Shkëndija U19

1 Temmuz 2016 yılında Shkën. Tiranë

9 Şubat 2017 yılında FC Kevitan

31 Ocak 2018 yılında KF Turbina

7 Eylül 2018 yılında Besëlidhja

1 Ekim 2020 yılında KS Besa

25 Ağustos 2021 yılında KF Teuta

20 Ocak 2022 yılında KS Lushnja

7 Temmuz 2022 yılında KF Oriku

20 Ocak 2023 yılında Labëria

İgli Moqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgli Moqi şuan Labëria FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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