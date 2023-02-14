İgnacio Aliseda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Aliseda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgnacio Aliseda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İgnacio Aliseda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İgnacio Aliseda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Aliseda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İgnacio Aliseda

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Aliseda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Aliseda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Aliseda 14 Mart 2000 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ignacio Santiago Aliseda şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Aliseda Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lion Volt yapmaktadır. İgnacio Aliseda, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lugano futbol takımında oynamaktadır. FC Lugano takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İgnacio Aliseda'nin FC Lugano ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İgnacio Aliseda Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ignacioaliseda/

İgnacio Alisedaboyu ve yaşı kaç

İgnacio Aliseda Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İgnacio Aliseda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İgnacio Aliseda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Aliseda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Defensa

19 Şubat 2020 yılında Chicago

1 Ocak 2022 yılında FC Lugano

İgnacio Aliseda kimdir

İgnacio Aliseda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Aliseda şuan FC Lugano takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İgnacio Aliseda nereli

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