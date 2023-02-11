İgnacio Antonio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Antonio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Antonio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Antonio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Antonio 4 Ocak 1995 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Antonio Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgnacio Antonio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Martín (San Juan) futbol takımında oynamaktadır. CA San Martín (San Juan) takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İgnacio Antonio'nin CA San Martín (San Juan) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgnacio Antonio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İgnacio Antonio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgnacio Antonio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Antonio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Instituto AC

11 Mart 2021 yılında CD Maipú

12 Ocak 2022 yılında San Martín (SJ)

İgnacio Antonio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Antonio şuan CA San Martín (San Juan) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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