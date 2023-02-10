İgnacio Arce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Arce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Arce adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Arce Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Arce 8 Şubat 1992 tarihinde Paraná şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ignacio Mauricio Jesús Arce şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Arce Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. İgnacio Arce, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Platense futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Platense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İgnacio Arce'nin Club Atlético Platense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgnacio Arce Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İgnacio Arce isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgnacio Arce Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Arce futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında CA Unión

12 Temmuz 2012 yılında Deportivo Merlo

30 Haziran 2013 yılında CA Unión

1 Temmuz 2014 yılında Paraná

30 Haziran 2015 yılında CA Unión

1 Ocak 2016 yılında Crucero

30 Haziran 2017 yılında CA Unión

26 Temmuz 2017 yılında San Martín (T)

31 Aralık 2018 yılında CA Unión

9 Ocak 2019 yılında Instituto AC

30 Haziran 2019 yılında CA Unión

1 Temmuz 2019 yılında San Martín (T)

31 Aralık 2021 yılında CA Unión

14 Ocak 2022 yılında La Calera

1 Ocak 2023 yılında Platense

İgnacio Arce Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Arce şuan Club Atlético Platense takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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