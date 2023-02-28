İgnacio Barrios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Barrios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Barrios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Barrios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Barrios 26 Ekim 1992 tarihinde Tarariras şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Ignacio Luis Barrios Hernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Barrios Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgnacio Barrios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asociación Deportiva Tarma futbol takımında oynamaktadır. Asociación Deportiva Tarma takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İgnacio Barrios'nin Asociación Deportiva Tarma ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İgnacio Barrios Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nacho.barrios.h/

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http://www.facebook.com/nacho.barrioshernandez

İgnacio Barrios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgnacio Barrios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

İgnacio Barrios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Barrios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2013 yılında Juventud

30 Haziran 2014 yılında Defensor B

1 Eylül 2014 yılında Huracán

31 Temmuz 2015 yılında Defensor B

1 Ağustos 2015 yılında Huracán

6 Ocak 2016 yılında Plaza Colonia

1 Temmuz 2016 yılında Villa Española

25 Temmuz 2017 yılında CA Torque

28 Şubat 2019 yılında Cerrito

28 Şubat 2020 yılında Alianza Atl.

1 Ocak 2022 yılında AD Tarma

İgnacio Barrios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Barrios şuan Asociación Deportiva Tarma takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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