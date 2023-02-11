İgnacio Bessone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Bessone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Bessone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Bessone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Bessone 1 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ignacion Joaquín Bessone şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Bessone Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgnacio Bessone, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Atlanta futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Atlanta takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İgnacio Bessone'nin Club Atlético Atlanta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgnacio Bessone Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İgnacio Bessone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgnacio Bessone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Bessone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2022 yılında Atlanta

İgnacio Bessone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Bessone şuan Club Atlético Atlanta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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