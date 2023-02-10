İgnacio Canteros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Canteros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Canteros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Canteros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Canteros 11 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Canteros Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgnacio Canteros, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Newell's Old Boys U20 futbol takımında oynamaktadır. CA Newell's Old Boys U20 takımına - tarihinde katılmıştır. İgnacio Canteros'nin CA Newell's Old Boys U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgnacio Canteros Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İgnacio Canteros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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İgnacio Canteros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Canteros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Canteros şuan CA Newell's Old Boys U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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